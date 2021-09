जब एटीएम उगलने लगा 100 की जगह 500 की नोट

बांदा. Banda Canara Bank ATM Problem अगर एटीएम से 1000 रुपए निकालें और उसकी जगह वह पांच हजार रुपए दे, तो निश्चित ही कोई भी हैरान हो जाएगा। बांदा में एक एटीएम से 100 रुपए की जगह पांच रुपए के नोट निकलने लगे। फिर क्या था जिसने सुना वहीं रुपए निकालने की लाइन में लग गया। जब इसकी सूचना बैक तक पहुंची तो अफसर अलर्ट हो गए और एटीएम को तुरंत बंद करवा दिया। जांच की गई तो पता लगा कि तकनीकी वजह से ऐसा हुआ। और अब बैंक उन लोगों की लिस्ट बना रहा है जिसने एटीएम से पैसे निकाले थे, और फिर उनसे वापसी का दावा करेगा।

ग्राहकों की लगी लंबी लाइन :- मामला बांदा में स्टेशन रोड स्थित केनरा बैंक के एटीएम का है, जहां तकनीकी समस्या की वजह से 100 की जगह 500 के नोट निकलने लगे। एटीएम से अधिक रुपए निकलने की जानकारी पाकर, ग्राहकों की लंबी लाइन लग गयी। कुछ ही घंटों में दो दर्जन से अधिक ग्राहकों ने लगभग तीन लाख रुपए निकाल कर एटीएम खाली कर दिया। बैंक स्टाफ एटीएम से रकम निकालने वाले ग्राहकों की लिस्ट बनाकर वसूली में जुट गए हैं। एटीएम के सेंसर में गड़बड़ी ( fault in the sensor of the ATM ) होने की वजह से ऐसा हुआ।

पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा :- बैंक अफसरों ने रकम वापसी के लिए पुलिस सहायता को लेकर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जानकारी दी है। पत्र में लिखा है कि, स्टेशन रोड एटीएम से बीते दिनों तकनीकी खराबी की वजह से एटीएम से ज्यादा कैश निकल गया है। ये सभी लेनदेन 30 ग्राहकों ने किया है। इसकी जानकारी शाखा को 21 सितंबर की शाम दी गई थी। अतिरिक्त पैसे की वसूली के इस कार्य को पूर्ण करने में पुलिस की सहायता की आवश्यकता है। एटीएम कर्मी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

