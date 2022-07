बुंदेली किसानो के खेतो में उड़ेगा ड्रोन, करेगा खाद व दवा का छिड़काव, इतना होगा किराया

Agriculture Facilities : अब बुंदेलखंड के किसानों को खेली करने के लिए ड्रोन मिलेगा। इससे दवाओं का छिड़काव होगा।

बुंदेली किसानो के खेतो में जल्द ही ड्रोन उड़ान भरेगा। सहकारिता विभाग ने इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। आने वाले समय में किसान खाद व कीटनाशी दवा के साथ अन्य रसायनिक उर्वरकों का छिड़काव ड्रोन से करेंगे। ड्रोन की सुविधा अन्नदाताओं को सकहकारी समितियां मुहैया कराएंगी। बदले में किसानो को उसका किराया चुकाना होगा। बुंदेलखंड में किसानो की आय दोगुना करने को सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। अब इस काम में सहकारी समितियां भी भागीदार बनेंगी। अभी तक सहकारी समितियां खाद, बीज सहित खेती के लिए कर्ज देने का काम करती रही हैं। लेकिन अब समितियां हाइटेक होने के साथ अन्नदाताओं को भी आधुनिक सुविधाएं देकर खेती को हाइटेक तरीके से करने के साधन जुटा रही हैं। इसकी शुरूआत ड्रोन से हो रही है।

Drone Provide for fields of Bundeli farmers will spray fertilizer and medicine