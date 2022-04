जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सारी अवैध प्रापर्टी होगी कुर्क, अवैध कब्जे और गबन के मामलों की हो रही समीक्षा

बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करेगा। अंसारी की प्रॉपर्टी कुर्क होगी। ईडी अंसारी की करोड़ों की संपत्ति अटैच करेगा। इसके साथ ही उसकी पत्नी अफ्शा अंसारी ने नाम पर बनाई गई संपत्तियां हैं, उनकी भी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बाहुबली मुख्तार अंसारी पर एक बार फिर शिकंजा कसने की तैयारी में है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करेगा। अंसारी की प्रॉपर्टी कुर्क होगी। ईडी अंसारी की करोड़ों की संपत्ति अटैच करेगा। इसके साथ ही उसकी पत्नी अफ्शा अंसारी ने नाम पर बनाई गई संपत्तियां हैं, उनकी भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जांच में जुटी ईडी ने आधा दर्जन संपत्तियों को चिन्हित किया है। अंसारी की प्रॉपर्टी यूपी के विभिन्न जिलों में चिन्हित की गई है। जल्द ही फर्जी कंपनियों के लेनदेन के आधार पर प्रॉपर्टी कुर्क हो जाएगी। बता दें कि नवंबर 2021 में ईडी ने मुख्तार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मुख्तार के खिलाफ लखनऊ, मऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और गाजीपुर में केस दर्ज है।

