खर्च मिल रहा 55 हजार गोवंशो का लेकिन सूनी पड़ी हैं गौशालाएं

UP News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गोवंशों के लिए बड़ी विचित्र स्थिति है। गोवंश 55 हजार पर गौशालाएं सूखी पड़ी हैं। विभाग द्वारा खर्च भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

बांदा जिले में निराश्रित गौवंश को सहारा देने के लिए जिले में इस समय 308 स्थाई व अस्थाई गौशालाएं संचालित हैं। पशुपालन विभाग का जहां दावा है कि इनमें करीब 55 हजार गौवंश पल रहे हैं। वहीं गर्मी के मौसम में ज्यादातर गौशालाएं दिन में सूनी रहती हैं। कहा जा रहा है कि गर्मी में खेत खाली हैं। इसलिए सुबह चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। शाम को फिर गौशाला में संरक्षित कर दिया जाता है। विभाग का कहना है कि गौवंश के भरण पोषण के पर्याप्त इंतजाम है। गेहूं फसल की मड़ाई के समय काफी मात्रा में किसानों से दान में भूसा एकत्र किया गया है। जो अब गौवंश के काम आएगा। साथ ही सरकार से गौवंश के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है।

Expenses for 55 thousand cows but cowsheds are vacant