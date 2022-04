मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब, एडवोकेट ने कहा- कभी भी हो सकती है मौत

अधिवक्ता लियाकत अली ने आरोप लगाया है कि मुख्तार को जेल प्रशासन अच्छे से इलाज नहीं दे रहा। वह बीमारियों से ग्रसित है और जेल प्रशासन उसे अच्छे से इलाज नहीं दे रहा। अधिवक्ता अली का आरोप है कि मुख्तार की मौत कभी भी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनसे मुलाकात करने और वकालत नामा करने अधिवक्ता लियाकत अली पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्तार को जेल प्रशासन अच्छे से इलाज नहीं दे रहा। बांदा जेल में मुख्तार की जान को खतरा है। वह बीमारियों से ग्रसित है और जेल प्रशासन उसे अच्छे से इलाज नहीं दे रहा। अधिवक्ता अली का आरोप है कि मुख्तार की मौत कभी भी हो सकती है। मुख्तार के पैर फूल गए हैं, शुगर लेवल भी हाई है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है।

Mukhtar Ansari Advocate said Mukhtar Condition Not Good in Jail