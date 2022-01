मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा, पिता की तबीयत ठीक नहीं, समुचित इलाज की मांग

बाहुबली विधायक मुख़्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा डीएम और एसपी समेत एसओजी टीम इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमर अंसारी के मुताबिक मुख़्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें समुचित इलाज भी नहीं मुहैया कराया जा रहा है।

बाहुबली विधायक मुख़्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा डीएम और एसपी समेत एसओजी टीम इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमर अंसारी के मुताबिक मुख़्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें समुचित इलाज भी नहीं मुहैया कराया जा रहा है। उमर अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उनका इलाज करने में घोर लापरवाही की जा रही है जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बताया कि उनके पिता मुख्तार अंसारी की हत्या करवाने के लिए एसओजी के करीबी कुछ पेशेवर बदमाश बांदा जेल में शिफ्ट किए गए हैं जिनको विधायक मुख्तार अंसारी की हत्या करने की जिम्मेदारी दी गई है।

Mukhtar Ansari son Umar Ansari said His Father condition not good