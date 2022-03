मस्जिद के सामने से एक दर्जन बकरियां चोरी, गाड़ी में लादकर चोरी का आरोप

बांदा जिले के एक इलाके से दिनदहाड़े बकरियां चोरी हो गईं। यहां एक मस्जिद के सामने से बकरी चोरी का आरोप है। पीड़ित के मुताबिक, किसी ने बकरियों को कुछ खिलाकर गाड़ी में लादकर चोरी कर लिया और कहीं ले गए। जब उन्हें बकरियां चोरी होने की जानकारी हुई तो हैरत में पड़ गए।

बांदा जिले के एक इलाके से दिनदहाड़े बकरियां चोरी हो गईं। यहां एक मस्जिद के सामने से बकरी चोरी का आरोप है। पीड़ित के मुताबिक, किसी ने बकरियों को कुछ खिलाकर गाड़ी में लादकर चोरी कर लिया और कहीं ले गए। जब उन्हें बकरियां चोरी होने की जानकारी हुई तो हैरत में पड़ गए। आनन फानन में पीड़ित पुलिस चौकी पहुंचे जहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद परेशान होकर पीड़ित पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे लेकिन एसपी के मौजूद न होने की वजह से वहां भी सुनवाई न हो सकी। यह बकरियां तीन गरीब परिवार की है। फिलहाल यह मामला सीओ सिटी के संज्ञान में है।

Nearly a Dozen Goats Stolen from in Front of Mosque