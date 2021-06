भगवान श्रीराम का आधार कार्ड मांगने पर विवादों में घिरे एसडीएम, लोगों ने ली चुटकी

SDM embroiled in controversy for asking Aadhar card of Lord Rama-रामराज्य वाले उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बांदा जिले में राम जानकी मंदिर के एक पुजारी से प्रशासन ने कथित तौर पर भगवान श्रीराम का आधार कार्ड मांग लिया।