नदी पार करने की तीन दोस्तों ने लगाई शर्त, लेकिन क्या पता था कि  बीच में ही छोड़ जाएंगे साथ

Banda News: बांदा की यमुना नदी को पार करने की शर्त में तीम दोस्त डूब गए। ईद पर तीन परिवारों में मातम छा गया।

Updated: May 05, 2022 06:19:49 pm

चिल्ला थाना क्षेत्र के शादीमदनपुर गांव के मजरा गौसीपुर से तीन युवकों के नदी में डूबने की खबर ने सभी को हिला कर रख दिया है। यहां 9 हमजोली के युवक गांव के बाहर बह रही यमुना नदी को पार करने की शर्त लगाई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन युवकों का साथ कुछ ही देर का होगा। इसमे से 3 युवकों ने पूरी नदी पार करने के उद्देश्य से नदी के बीच मजधार में चले गए। जहाँ पर वे लोग डूबने लगे। बाकी हमजोलियों ने मछुवारों से मदद मांगी लेकिन पता ही नहीं चला।

Three Friends Drowned in Yamuna River Banda betting to cross river