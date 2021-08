56 लाख की स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार, स्कूल-कॉलेज के छात्रों को सप्लाई करती थी नशीला पदार्थ

Women Involved in Smuggling arrested by UP Police in Banda- उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस ने 56 लाख की स्मैक के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला लंबे समय से स्कूलों और कॉलेज के बच्चों को नशीले पदार्थ सप्लाई करने का काम कर रही थी।