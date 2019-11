चार में से एक व्यक्ति पर स्ट्रोक का खतरा

- एंजियोग्राम प्रशिक्षण के लिए निम्हांस भेज सकता है चिकित्सक : डॉ. मंजूनाथ

- निम्हांस ने मनाया विश्व स्ट्रोक दिवस

बेंगलूरु.

स्ट्रोक (Stroke) के मरीजों को हृदय की बीमारियों (Heart Diseases)का भी खतरा रहता है। राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (National Institute of Mental Health and Neurosciences - निम्हांस) में ही एंजियोग्राम (Angiogram) हो सके इसके लिए निम्हांस अपने रेसिडेंट चिकित्सकों को प्रशिक्षण के लिए जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्क्यूलर साइंसेस एंड रिसर्च (Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research - एसजेआइसीएसआर) भेज सकता है। हालांकि एसजेआइसीएसआर निम्हांस से भेजे जाने वाले हृदय के मरीजों का उपचार करता आ रहा है। ये बातें एसजेआइसीएसआर के निदेशक डॉ. सीएन मंजूनाथ (Dr. C. N. Manjunath) ने कही।

वे गुरुवार को निम्हांस में विश्व स्ट्रोक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्ट्रोक आने के बाद जल्द से जल्द मरीज का उपचार होना चाहिए। परिधीय और केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बीच के अंतर को कम करना होगा। परिधीय केंद्रों में कार्यरत चिकित्सकों को तीव्र स्ट्रोक प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे निम्हांस (Nimhans) के निदेशक डॉ. बीएन गंगाधर (Dr. B. N. Gangadhar)ने कहा कि स्ट्रोक प्रबंधन के लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाने की जरूरत है। जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न अस्पताल निम्हांस से जुड़े होंगे। उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन प्रणाली (Tele Medicine) का अधिक से अधिक इस्तमाल हो।

तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या

निम्हांस में न्यूरोलॉजी विभाग (Neurology Department) के अडिशनल प्रोफेसर डॉ. पीआर श्रीजितेश ने कहा कि चार में से एक व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रोक का शिकार होता है। स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आधुनिक जीवनशैली (Modern lifestyle), मधुमेह (Diabetes), धूम्रपान (Smoking), उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure), मोटापा (Obesity) और अत्याधिक कोलेस्ट्रॉल (high cholesterol) प्रमुख कारण हैं। हालांकि करीब 20 फीसदी मामलों में कारण अज्ञात होते हैं। निम्हांस में हर महीने स्ट्रोक के 250 से 300 मरीजों का उपचार होता है। स्ट्रोक के मरीजों में 23 से लेकर 82 आयु वर्ग तक के लोग तक शामिल हैं। विभिन्न जिला और तालुक अस्पताल स्ट्रोक के मरीजों को निम्हांस भेजते हैं। सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधा बढ़ाने की जरूरत है। जिला व तालुक स्तर पर चिकित्सकों को स्ट्रोक व प्राथमिक उपचार संबंधित प्रशिक्षण देने की योजना है। संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव भेजेंगे।

देखभाल विवरणिका जारी

कार्यक्रम के दौरान स्ट्रोक देखभाल विवरणिका जारी की गई। स्ट्रोक विषय पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कर्नाटक के निदेशक डॉ. रिचर्ड विंसेंट डिसूजा, न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. संजीव सिन्हा, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. लता के. और मनोरोग सामाजिक कार्य विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. श्रीदेवी एयू ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।