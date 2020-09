कर्नाटक में 105 वर्षीय वृद्धा ने जीती कोरोना से जंग

कोप्पल. कोप्पल जिले में 105 वर्षीय एक वृद्धा ने कोरोना वायरस संक्रमण से जिंदगी की जंग (105 year old woman wins over corona in Koppal district of Karnataka) जीती है। वृद्धा का उपचार घर पर ही हुआ।

अधिकारियों के अनुसार बुखार के बाद कोरोना जांच में मरीज कमलम्मा लिंगनागौड़ा हिरेगौडर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कमलम्मा को और कोई बीमारी नहीं थी। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से भी मना कर दिया। जिसके बाद वे अपने बेटे के घर पर ही उपचाराधीन थीं। उनका पोता श्रीनिवास एच. खुद चिकित्सक है। इसलिए उपचार व देखरेख में कोई परेशानी नहीं हुई।

डॉ. श्रीनिवास ने बताया कि सौ के पार उम्र होने के कारण घर पर उपचार चुनौतीपूर्ण था। कोविड से पहले पूरी तरह से स्वस्थ होने के कारण घर पर ही उपचार हुआ। कोरोना को मात देने के बाद उनकी दादी दूसरों के लिए प्रेरक हैं। उपचार के दौरान वे ठीक से भोजन नहीं लेती थीं। इसलिए खिचडी और पानी से काम चलाना पड़ा। उम्र के कारण निर्धारित दवा सीमित रखी गई। उनकी दादी अब पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हैं।