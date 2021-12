कर्नाटक में एक दिन में ओमिक्रॉन वैरिएंट के 12 मामले, 31 हुई संख्या

Published: December 24, 2021 10:17:10 am

बेंगलूरु. राज्य में गुरुवार को एक ही दिन में कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के 12 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही पिछले 21 दिनों में राज्य में इस वैरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 31 (12 new Omicron cases reported in Karnataka, tally rises to 31) हो गई। देश में इस वैरिएंट के पहले दो मामलों की पुष्टि 2 दिसम्बर को बेंगलूरु में हुई थी। नए मामलों में दो संक्रमित-9 और 11 वर्ष की बालिकाएं भी हैं। इनमें से कुछ संक्रमित 12 से 15 दिसम्बर के बीच यूके, डेनमार्क, स्विटजरलैंड, घाना, नाइजीरिया से लौटे हैं जबकि बेंगलूरु में कुछ अन्य लोग भी इस वैरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। स्थानीय संक्रमितों में से 20 वर्षीय युवती, 54 वर्षीय महिला और 56 वर्षीय पुरुष शामिल हैं।