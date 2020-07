कोरोना : 54 मृतकों में 14 वर्षीय बालक भी

बेंगलूरु. कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग (Karnataka health Department) ने बुधवार को पुष्टि की कि कोरोना से 54 और मरीजों की मौत हुई है। इनमें 14 वर्षीय (Along with 54 others a 14 year old boy succums to Corona in karnataka. The Boy is from Bengaluru) एक बालक भी है। इन्फ्लूएंजा लाइक इंफेक्शन यानी आइएलआइ (जुकाम, खांसी व बुखार के मरीज - ILI) के कारण इस बालक को 24 जून को बेंगलूरु शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दो दिनों बाद 26 जून को बच्चे की मौत हो गई । इस बच्चे के अलावा बेंगलूरु शहर में 21 और मरीजों की मौत हुई है।

रायचुर जिले में दो, बल्लारी जिले में दो, हासन जिले में तीन, तुमकूरु जिले में दो, चिक्कबल्लापुर जिले में दो, मैसूरु जिले में दो, विजयपुर जिले में दो, बल्लारी जिले में दो-दो, धारवाड़ जिले में सात, बीदर जिले में एक, दक्षिण कन्नड़ जिले में एक, कलबुर्गी जिले में एक, रामनगर जिले में दो, चिक्कमगलूरु जिले में एक और बेंगलूरु ग्रामीण (Bengaluru Rural) जिले में एक मरीज की मौत हुई है।

जिन मरीजों की मौत हुई हैं उनमें से 28 मरीज को सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन (एसएआरआइ - SARI) के कारण और 11 को आइएलआइ के कारण भर्ती कराया गया था। 13 ऐसे मामले हैं जिनमें संक्रमण स्रोत के कारणों का पता नहीं चला है। मामले की जांच जारी है। भर्ती होने के समय 33 मरीज अन्य बीमारियों (33 covid patients who died were also suffering from other diseases) से भी ग्रसित थे ।