उच्च प्रवाह ऑक्सीजन व आइसीयू बिस्तर आवंटन में लापरवाही पर भड़के चिकित्सा शिक्षा मंत्री

-निरीक्षण के लिए पहुंचे सी.वी. रमन अस्पताल

-असिंप्टोमेटिक और माइल्ड सिंप्टोमेटिक मरीजों को कोविड देखभाल केंद्र भेजने के निर्देश

बेंगलूरु.

चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने गुरुवार को इंदिरा नगर स्थित सीवी रमन सरकारी अस्पताल (C.V. Raman General Hospital ) का औचक निरीक्षण किया। उच्च प्रवाह ऑक्सीजन और आइसीयू बिस्तर (High flow oxygen and ICU bed) आवंटन में लापरवाही सामने आने पर वे भड़क गए और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया।

अस्पताल में उपलब्ध 15 उच्च प्रवाह ऑक्सीजन और आइसीयू बिस्तरों में से दो पर ही (Despite having 15 High flow oxygen beds vacant only 2 patients were provided those beds.) मरीज थे। उन्होंने कहा कि एक ओर मरीज बिस्तर नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं और दूसरी ओर यहां बिस्तर खाली पड़े हैं। ऐसी लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। लोग सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। दिशा-निर्देर्शों की अनदेखी और उचित उपचार नहीं देने के आरोप में उन्होंने प्रधान सचिव को निर्देश दिए कि दो अधिकारियों को निलंबित करें।

डॉ. सुधाकर ने पाया कि अस्पताल में काफी कम संख्या में थ्रोट स्वाब संग्रह हो रहे हैं। उन्होंने प्रतिदिन न्यूनतम 500 स्वाब संग्रह करने की बात कही। अनेस्थीसिया विभाग में छह तकनीशियन होने के बावजूद अस्पताल में वेंटिलेटर बिस्तर नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने अतिरिक्त तकनीशियन्स को जरूरत वाले अस्पताल भेजने पर जोर दिया। उन्होंने असिंप्टोमेटिक और माइल्ड सिंप्टोमेटिक मरीजों को कोविड देखभाल केंद्र भेजने के निर्देश भी दिए।

डॉ. सुधाकर ने कोविड को मात दे चुके लोगों से एक बार फिर प्लाज्मा दान (Plasma Donation) के लिए आगे आने की अपील की और बतौर प्रोत्साहन राशि पांच हजार रुपए देने की बात दोहराई।