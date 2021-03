एस्टर अस्पताल एक वर्ष में करेगा 1500 मुफ्त एमआरआइ और सीटी स्कैन

- चार जनरल अस्पतालों के गरीब मरीज भी होंगे लाभान्वित

बेंगलूरु. एस्टर अस्पताल अगले एक वर्ष में 1500 मुफ्त एमआरआइ और सीटी स्कैन नि:शुल्क प्रदान ( 1500 free MRI and CT Scans for the needy in Karnataka for the next 1 year) करेगा। यलहंका, देवनहल्ली, दोड्डबल्लापुर और नेलमंगला जनरल अस्पताल सहित तीन अन्य निजी अस्पतालों द्वारा रेफर मरीजों को यह सुविधा मिलेगी।

बेंगलूरु ग्रामीण जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मंजुला देवी ने कहा कि समय रहते जांच व उपचार से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। एमआरआइ और सीटी स्कैन सबसे महंगी जांच में से एक हैं। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण कई गरीब मरीज इन्हेें नजरअंदाज करने पर मजबूर हो जाते हैं। बाद में मर्ज खर्चीला और लाइलाज हो जाता है।

चिकित्सकों ने बताया कि सीटी स्कैन और एमआरआइ दोनों का उपयोग शरीर के भीतर की छवियों को पकडऩे के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि एमआरआइ रेडियो तरंगों और सीटी स्कैन एक्स-रे का उपयोग करते हैं।