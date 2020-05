कोरोना को मात देने वाले 18 बच्चों को उपहार देकर किया अस्पताल से विदा

उडुपी. जिले के टीएमए पई अस्पताल से शनिवार को एक साथ 18 बच्चों को छुट्टी (18 Children in Udupi district of Karnataka win over Corona) मिली। सभी ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती है। जिलाधिकारी जी. जगदीश ने चॉकलेट, खिलौने और पेन्टिंग किट देकर बच्चों को अस्पताल से विदा किया। इनमें से ज्यादातर बच्चे महाराष्ट्र, दुबई, पुणे व तेलंगाना से आने के बाद संक्रमित पाए गए थे।

जगदीश ने कहा कि नियमों के पालन व जागरूकता से कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की और कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

शनिवार को कोरोना को मात दे चुके चुके 103 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। इनमें से 45 लोग उडुपी से थे। जिले में अब तक 177 मरीज मिले हैं। एक की मौत हुई है और छह मरीज ही ठीक हुए हैं। 170 मरीज उपचाराधीन हैं।