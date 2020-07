नए स्कूलों के लिए 1800 आवेदकों को करना होगा इंतजार

बेंगलूरु. राज्य सरकार ने इस शैक्षणिक वर्ष में शुरू किए जाने वाले नए स्कूलों के लिए अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण (Karnataka Not to Permit Opening of New Schools This Academic Year Amid Pandemic) यह निर्णय लिया है।

लोक शिक्षण विभाग के अनुसार महामारी के बावजूद नए स्कूलों के लिए करीब 1800 आवेदन मिले हैं। लेकिन पुराने स्कूल पहले से ही नियमित कक्षाएं शुरू नहीं कर सके हैं। 25 मार्च को घोषित पहले लॉकडाउन से बंद हैं। ऐसे में नए स्कूलों को अगले शैक्षणिक सत्र से ही इजाजत मिलने की संभावना है।

विभाग अगले वर्ष के शुरुआत में नए स्कूलों के लिए आवेदन लेगा। उस समय तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।



सीइटी रद्द हो, 12वीं के आधार पर दाखिला देने की मांग

बेंगलूरु. राज्य के पूर्व कुलपतियों के फोरम (एफवीसीके) ने सरकार से इस वर्ष के लिए कर्नाटक संयुक्त प्रवेश परीक्षा (केसीइटी) रद्द करने और विद्यार्थियों को द्वितीय पीयू (12वीं) में आर्जित अंकों के आधार पर डिग्री कॉलेजों में दाखिला देने की अपील की है। परीक्षा का आयोजन 30 और 31 जुलाई को होना है।

एफवीसीके सचिव डॉ. आर. एन. श्रीनिवास गौड़ा ने बुधवार को कहा कि विभिन्न कारणों से परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन संभव नहीं है। परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एंटी चीटिंग प्रणाली की जरूरत है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के पास इंटरनेट तक की सुविधा नहीं है। पहले द्वितीय पीयू के अंकों के आधार पर ही दाखिला देने का प्रावधान था जिसे इस संकट की घड़ी में अपनाया जा सकता है। डॉ. श्रीनिवास ने कहा कि परीक्षा के नाम पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है। संगठन कॉमेड-के सहित अखिल भारतीय केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी रद्द करने की अपील की है।