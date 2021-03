विदेश से कर्नाटक लौटे दो और यात्री कोरोना के अफ्रीकी स्ट्रेन से संक्रमित

- कर्नाटक में तीन हुई ऐसे मामलों की संख्या

- शिवमोग्गा में मिला पहला संक्रमित हुआ स्वस्थ

बेंगलूरु. कर्नाटक में कोरोना के दक्षिणी अफ्रीकी स्ट्रेन (Two more cases with South African strain have been detected in Karnataka) के मामलों की संख्या बढ़ रही है। शिवमोग्गा के बाद अब बल्लारी जिले में विदेश से लौटे दो यात्रियों के कोरोना के अफ्रीकी स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में इस स्ट्रेन के संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हो गई। दो दिन पूर्व शिवमोग्गा में पहले मामले की पुष्टि हुई थी। हालांकि, राहत की बात ये है कि शिवमोग्गा में मिले इस स्ट्रेन के राज्य के पहले मरीज की कोरोना रिपोर्ट अब निगेटिव है। बल्लारी के दोनों मरीजों का उपचार चल रहा है।

बल्लारी (Ballari) के जिलाधिकारी पवन कुमार मालपाटी ने कहा कि दोनों पिछले सप्ताह ही विदेश से लौटे हैं। बल्लारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जनार्दन एच. एल. ने पत्रिका को बताया कि मरीज भाई-बहन हैं और इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है। दोनों 22 फरवरी को कोविड पॉजिटिव निकले थे, जिसके बाद जेनेटिक सीक्वेंसिंग (आनुवांशिक अनुक्रमण) के लिए दोनों के नमूने राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (NINHANS - निम्हांस) भेजे गए थे। रिपोर्ट गुरुवार शाम को आई जिसमें दोनों के दक्षिण अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई।

दोनों 18 फरवरी को बेंगलूरु से बल्लारी पहुंचे

डॉ. जनार्दन ने बताया कि दोनों 17 फरवरी को दुबई से बेंगलूरु (Dubai to Bengaluru) पहुंचे। केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Kempegowda International Airport) पर जांच में दोनों निगेटिव पाए गए थे। दोनों 18 फरवरी को बेंगलूरु से बल्लारी पहुंचे। इसके बाद 22 फरवरी को बहन की तबीयत खराब हो गई। 22 फरवरी को ही दोनों की आरटी-पीआर जांच की गई और दोनों कोविड पॉजिटिव निकले। इसी दिन दोनों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया था। भर्ती होने के दो सप्ताह बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। फिलहाल दोनों घर में हैं और कोविड का कोई लक्षण नहीं है। उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान प्रक्रिया जारी है। अभी तक जांचे गए सभी कॉन्टैक्ट्स निगेटिव निकले हैं।

शिवमोग्गा के मरीज की रिपोर्ट अब निगेटिव

इस बीच, शिवमोग्गा में मिले दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन से संक्रमित मरीज, उसके परिवार के सदस्य और संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। शिवमोग्गा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश सुरगिहल्ली ने कहा कि उक्त मरीज के नौ प्राथमिक और 30 द्वितीय संपर्कों की पहचान हुई और उन सब के नमूनों की भी जांच कराई गई। संक्रमित व्यक्ति की पत्नी और बेटे सहित परिवार के तीन सदस्यों के साथ ही संपर्क में आए सभी 39 लोगों के नमूनों की जांच रिपोर्ट निगेटिव (Negative) आई है।

खुद संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट भी निगेटिव है। डॉ राजेश ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति कभी दक्षिण अफ्रीका नहीं गया। वह दुबई के एक होटल में काम करता था और वहीं पर उसके संक्रमित होने की संभावना है।