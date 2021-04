परीक्षा दे रही दो नकली महिला उम्मीदवार गिरफ्तार

बेंगलूरु. हनुमंत नगर पुलिस ने असली उम्मीदवारों की जगह नर्सिंग परीक्षा दे रही दो नकली महिला उम्मीदवारों (2 woman have been arrested for allegedly impersonating a candidate) को गिरफ्तार किया। दोनों की पहचान गुजराज (Gujrat) की नीलम वेंकरू (19) और मध्य प्रदेश की एल्सी (19) के रूप में की गई है।

पुलिस के अनुसार चित्रदुर्गा (Chitradurga) जिला सरकारी अस्पताल की नर्सिंग स्कूल की शिक्षक एच.चन्द्रकला ने शिकायत दर्ज कराई है। जीएनएम परीक्षा प्राधिकरण से प्रदेश भर में नर्सिंग (Nursing) परीक्षाएं कराई जा रही हैं। बेंगलूरु के श्रीनगर स्थित एक निजी नर्सिंग कॉलेज में हो रही परीक्षाओं के लिए चंद्रकला परीक्षा पर्यवेक्षक थी। उम्मीदवारों के हॉल टिकट की जांच करते समय नटोरिया सुमय और मनीषा टेरिया को परीक्षा देनी थी।

इनकी जगह नीलम और एल्सी परीक्षा देने का पता चला। दोनों को पुलिस के हवाले किया गया। निजी नर्सिंदग कालेज के प्रशासन और कालेज के प्राचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शिकायत की है। संबंधित विभाग से भी सिफारिश की है।