बांग्लादेश से आए २० हजार शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

20,000 refugees from Bangladesh will get citizenship: रायचूरु जिले के तहसील मुख्यालय सिंधनूर में 15 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में 20 हजार लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी।