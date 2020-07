कोरोना : कर्नाटक में दूसरे दिन भी 5000 से ज्यादा पॉजिटिव

- 110 की मौत तो दो हजार से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात

- कुल मामले 85 हजार के पार, 52 हजार से ज्यादा उपचाराधीन

बेंगलूरु.

कर्नाटक में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की (for the second consecutive day karnataka records more than 5000 corona cases) पुष्टि हुई। दो दिनों में 10,037 मरीज मिले हैं। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को 5,007 नए मरीजों सहित 110 मौतों की पुष्टि की। इनमें से 2,267 मरीज बेंगलूरु में मिले हैं जबकि बेंगलूरु में 50 मरीजों ने दम तोड़ा है।

कर्नाटक में अब तक 85,870 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 52,791 मरीजों का उपचार जारी है और कोरोना से कुल 1,724 मरीजों की मौत हुई है। कोविड के आठ ऐसे अतिरिक्त मरीज भी हैं जिनकी मौत गैर-कोविड कारणों से हुई है। 31,347 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। इनमें से 2,037 मरीजों को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। बेंगलूरु में 362 सहित प्रदेश में कुल 611 मरीजों का आइसीयू में उपचार जारी है।

बेंगलूरु में 10 हजार से ज्यादा हुए स्वस्थ

बेंगलूरु शहर में 2,267 नए मरीजों की पुष्टि के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 41,467 पहुंच गया है। 30,561 मरीज उपचाराधीन हैं और 10,072 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 746 मरीजों को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। बेंगलूरु शहरी जिले में कोरोना से 833 मरीजों की मौत हुई है।

मैसूरु और दक्षिण कन्नड़ जिले में भी चढ़ा ग्राफ

कभी कोरोना नियंत्रण में आगे रहे मैसूरु जिले में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को 281 नए मामले सामने आए हैं। कुल 2,450 मरीजों में से 99 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है। 1,602 मरीजों का उपचार जारी है जबकि 749 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बेंगलूरु में 833 के बाद मैसूरु में सबसे ज्यादा 99 मरीजों ने दम तोड़ा है।

दक्षिण कन्नड़ जिले में 180 मरीज मिले हैं। कुल 4,389 मरीजों में से 2,527 मरीजों का उपचार जारी है और 91 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से दो मरीज को मौत अन्य कारणों से हुई। 1,771 मरीज ठीक हो चुके हैं।

उडुपी जिले में मरीजों का आंकड़ा 3,036 पहुंच गया है। 190 मरीजों की पुष्टि शुक्रवार को हुई। 1,104 मरीजों का उपचार जारी है तो 1,918 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 14 मरीजों की मौत हुई है।

उडुपी जिले के बाद कलबुर्गी में तीन हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। शुक्रवार को 159 नए मामलों के साथ कुल मरीजों की तादाद 3,529 पहुंची है। 1,554 मरीज उपचाराधीन हैं और 1,921 स्वस्थ हुए हैं। 54 मरीजों की मौत हुई है।

बागलकोट जिले में 184 नए मरीज मिले हैं। कुल 1,168 मरीजों में से 36 मरीजो की मौत हुई है। 814 मरीजों का उपचार जारी है।

धारवाड़ जिले में 174 मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,842 हो गई। इनमें से 1,784 मरीज उपचाराधीन हैं और 85 मरीजों की मौत हुई है।

विजयपुर जिले में 158 नए मामले सामने आए। इनमें से 24 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल 1,988 में से 577 मरीजों का उपचार जारी है।

बल्लारी जिले में 136 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 3,289 संक्रमितों में से 1460 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 1,760 एक्टिव मामले हैं। 69 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

हासन जिले में 118, बेलगावी जिले में 116, गदग जिले में 108, रायचुर जिले में 107, चिक्कबल्लापुर जिले में 92, उत्तर कन्नड़ जिले में 88, बीदर जिले में 87, दावणगेरे जिले में 77, शिवमोग्ग जिले में 67, तुमकूरु और हावेरी जिले में 59, मंड्या जिले में 57, यादगीर जिले में 53, कोप्पल जिले में 39, कोलार जिले में 36, चामराजनगर जिले में 33, चिक्कमगलूरु जिले में 28, बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 26, चित्रदुर्ग जिले में 13, रामनगर जिले में 12 और कोडुगू जिले में तीन नए मामले सामने आए हैं।