बंडीपुर टाइगर रिजर्व में घुसे तीन पुर्तगाली पकड़े

बेंगलूरु. लॉकडाउन के बावजूद बंडीपुर टाइगर रिजर्व (बीटीआर) में तीन पुर्तगाली नागरिक मोटर बाइक लेकर घुस गए। वन अधिकारियों ने रविवार को उन्हें तब पकड़ा, (three Portuguese nationals held for allegedly trespassing into Bandipur Tiger Reserve) जब वे बड़े आराम से बीटीआर में चक्कर लगा रहे थे।

बीटीआर के क्षेत्र निदेशक टी. बालचंद्र ने सोमवार को बताया कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों ने रविवार दोपहर बीटीआर में कुछ लोगों के देखे जाने की जानकारी दी। वन विभाग की टीम ने तीनों को रविवार दोपहर करीब चार बजे पकड़ा। पूछताछ में तीनों ने विशेष सहयोग नहीं किया और वन अधिकारियों के साथ ठीक से पेश नहीं आए।

बालचंद्र ने बताया कि किसी भी विदेशी नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज करना वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण कर्नाटक वन अधिनियम के तहत तीनों के खिलाफ केवल वन अपराध प्रकरण का मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद तीनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने तीनों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। वन विभाग ने उनसे तीन मोटर बाइक जब्त की हं,ै जो शायद किराए पर ली गई हैं।

तीनों ने जो दस्तावेज पेश किए उसके अनुसार वे बेंगलूरु में काम करते हैं। उन्हें बेंगलूरु से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। एक वन अधिकारी ने बताया कि जांच की जा रही है कि तीनों बीटीआर में कैसे घुस गए।