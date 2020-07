शिशु को बेचने का प्रयास, तीन महिलाएं समेत चार गिरफ्तार

बेंगलूरु. शिवमोग्गा की तुंगा नगर पुलिस ने डेढ़ लाख रुपए में नवजात शिशु (4 inclusing 3 women arrested for trying to sell infant) को बेचने का प्रयास करने के आरोप में तीन महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान सुमा (29), तुलसी (25), शीला (32) और षणमुगम (34) के तौर पर की गई है।

पुलिस ने बताया कि सुमा ने रिश्तेदार के घर से 15 दिन के शिशु को चुरा कर शैला के घर ले आई थी। शैला टीपू नगर में गत छह साल से ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तुलसी और षणमुगम शिशु की खरीदी के लिए ब्यूटी पार्लर पहुंचे थे।

इसकी भनक मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी शिशु की खरीदी के बहाने ब्यूटी पार्लर गए। वहां सौदा डेढ़ लाख रुपए में तय किया। फिर तुंगा नगर पुलिस की सहायता से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिले में अभी तक सरकारी अस्पतालों और घरों से कई शिशुओं की चोरी हुई थी। इन मामलों में गिरफ्तार आरोपी लिप्त हैं या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।