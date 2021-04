जांच रिपोर्ट अपलोड नहीं करने पर चार लैब को नोटिस जारी

बेंगलूरु. आरटी-पीसीआर जांच के 24 घंटे बाद भी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड नहीं करने के कारण बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के आयुक्त गौरव गुप्ता ने चार कोविड जांच लैबों को नोटिस (4 Bengaluru covid labs gets notice over not uploading RT-PCR test report) जारी कर कारण पूछा है। संबंधित लैबों के पास जवाब देने के लिए 48 घंटे हैं।

राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं करने के कारण लैबों को सील भी किया गया है। जिन लैबों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें मेडऑल लैब, आरती स्कैन्स एंड लैब्स, आरवी मेट्रोपॉलिस लैब और बीजीएस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज लैब शामिल हैं। कर्नाटक महामारी रोग अध्यादेश 2020 की धारा चार के तहत केपीएमइ पंजीकरण भी रद्द किया गया है।

नोटिस के अनुसार कई लोगों ने शिकायत की है कि आइसीएमआर पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड किए बिना लैब मरीजों को रिपोर्ट जारी कर रही हैं। यह आइसीएमआर के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। बीबीएमपी ने आइसीएमआर को इन लैब को दी गई मंजूरी भी रद्द करने के लिए लिखा है।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 21 अप्रेल को जारी आदेश में सभी कोविड जांच लैबों को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जारी करने और आइसीएमआर के पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने के लिए कहा था।