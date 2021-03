रोजगार दिलाने का झांसा, चार आरोपी गिरफ्तार

बेंगलूरु. उत्तर कन्नड़ जिले के साइबर अपराध पुलिस (Cyber Crime Police) ने विदेश में रोजगार दिलाने के बहाने रुपए लेकर धोखाधड़ी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार (four used to cheat people on grounds of providing lucrative jobs, arrested) किया। उनकी पहचान कोलार के नारायण स्वामी (42), असम मूल के बुलइंगर हलम (32), त्रिपुरा के दर्तिबीर हलम (28) और मणिपुर के वरिंगम पुंगालोक (30) के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने होन्नावर की एक नर्स नेत्रावती गौड़ा को अमरीका में नौकरी दिलाने के बहाने 57.14 लाख रुपए लेकर धोखा दिया था। आरोपियों के खातों में जमा राशि जब्त कर ली गई है।

इन बैंक खातों (Bank Accounts) के आधार पर चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। चारों आरोपियों ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों की भी कई युवतियों को रोजगार दिलाने के बहाने लाखों रुपए का धोखा दिया। चारों पर मानव तस्करी के जरिए युवतियों को प्रदेश में लाकर उनसे जबरन जिस्म फरोशी भी कराने का आरोप है।

आरोपियों ने पहले हस्ताक्षर, वीसा, पासपोर्ट (Visa and Passport) विदेश में रहने के लिए किराए के मकान का शुल्क और अन्य कई तरह के विदेशी कर के नाम पर रुपए लेकर धोखा किया था।