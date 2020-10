हवाई अड्डे पर 400 ग्राम एमडीएमए मादक पदार्थ जब्त

बेंगलूरु. सीमा शुल्क अधिकारियों ने केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 20 लाख रुपए कीमत के 400 ग्राम एमडीएमए मादक (400 grams of MDMA narcotics seized at the Bnegaluru airport) पदार्थ जब्त किए हैं। विदेश से आए एक लेदर बैग को कोरियर से भेजा गया था। एयरपोर्ट के कोरियर विभाग में बैग को देखने पर अधिकारियों को सन्देह हुआ।

बैग के निचले हिस्से में एमडीएमए को छिपा कर रखा था। बैग को पहले काट कर मादक पदार्थ भीतर रखने के बाद मशीन सेें सिलाई की गई थी। इससे पता लगाना असंभव था कि बैग के नीचे कोई चीज छिपा कर रखी गई है। अधिकारियों ने हाल ही में नाइजीरिया के एक नागरिक को गिरफ्तार कर दो किलो से भी अधिक एक्साटसी टैबलेट जब्त किए थे। इस वारदात के बाद अधिकारियों का दल सतर्क हुआ है।

गांजा बेच रहे तीन आरोपी गिरफ्तार

बेंगलूरु. जे.सी.नगर पुलिस ने नागरिकों को खुले आम गांजा बेचने का प्रयास कर रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 45 किलो गांजा और 70 ग्राम एमडीएमए जब्त किया। पुलिस के अनुसार केरल के तीन युवक जिन्डो जेम्स (29), आदर्श (27) और इनमेश (32) कार में गांजा छिपाकर जयमहल, बोर बंक रोड और मुनिरेड्डी पाल्या में ग्राहकों को तलाश कर रहे थे। इससे पहले उन्होंंने एक राहगीर को गांजा बेचा था। इसे देख नागरिकों ने पुलिस को सूचना देकर कार का नंबर भी दिया। पुलिस निरीक्षक नागराज ने पुलिस कर्मचारियों के साथ कार की तलाशी ली। इसमें सवार तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पांच किलो गांजा और 20 ग्राम एमडीएमए जब्त किया।

जांच से पता चला है कि तीनों आरोपियों का मादक पदार्थ की बिक्री के आरोप में जेल में सजा काट रहे लूबिन और अमरनाथ के जरिए विशाखापट्टनम में ड्रग्स तस्करों का परिचय हुआ था। वह रेल गाडिय़ो में गांजा लाकर अत्तिबेले स्थित किराए के निवास में छिपा कर रखता था। पुलिस ने मकान से 40 किलो गांजा और 50 ग्राम एमडीएमए जब्त किया। आरोपियों ने एमडीएमए को कोत्तनूर के पास नाईजीरिया के एक नागरिक से खरीदा था।