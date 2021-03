बेंगलरु में मार्च में 470 बच्चे कोरोना से संक्रमित

बेंगलरु. राज्य में पिछले कुछ दिनों से चल रहा कोरोना के नए मामलों में वृद्धि का सिलसिला थम नहीं रहा है। बेंगलूरु शहर सबसे अधिक प्रभावित है। शहर में मार्च महीने में ही 10 साल से कम उम्र के 470 से अधिक बच्चे (470 children infected with Corona in Bengaluru in March) अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।

अधिकारियों के मुताबिक मार्च महीने के 26 दिनों में शहर में 10 साल तक के 244 लड़के और 228 लड़कियां संक्रमित हुई हैं। इस महीने की शुरुआत में रोजाना 8 या 9 बच्चे संक्रमित हो रहे थे। लेकिन, पिछले कुछ दिनों में इसमें से तेजी से वृद्धि हुई है। 26 मार्च को 46 बच्चों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। जानकारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल बच्चों के अधिक संख्या में संक्रमित होने के कई कारण हैं।

पिछले साल पूर्ण लॉकडाउन के कारण बच्चे अमूमन घर में रह रहे थे जबकि इस साल कुछ कक्षाओं के लिए स्कूल खुले हैं। साथ ही बच्चे परिवार के सदस्यों के साथ पारिवारिक व सामाजिक समारोहों के अलावा खेलकूद में शामिल हो रहे हैं। इसके कारण संक्रमण का खतरा ज्यादा है।

राज्य कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति के एक सदस्य ने कहा कि कुछ मामलों में संक्रमित बच्चे भी पूरे परिवार के वायरस के जद में आने का कारक बन रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करना अथवा लंबे समय तक मास्क लगाना मुश्किल होता है, इसलिए उनके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी स्कूल नहीं खुले हैं लेकिन खेलकूद या पार्क के दौरान वे दूसरे बच्चों के संपर्क में आते हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा बना रहता है। गौरतलब है कि समिति ने सरकार से 31 मार्च तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने और कुछ कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में भेजने का सुझाव दिया था। हालांकि, सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।