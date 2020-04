कर्नाटक की जेल में मिले कोरोना के पांच संक्रमित

बेंगलूरु. राज्य में लगातार दूसरे दिन वैश्विक महामारी कोरोना के मामलों का ग्राफ बढऩे का सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार दोपहर स्वास्थ्य विभाग ने प्रात:कालीन बुलेटिन में 18 नए मामलों की पुष्टि की। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 463 हो गई। सबसे ज्यादा 11 नए मरीज बेंगलूरु मेें मिले हैं। रामनगर जिला जेल में बंद पांच आरोपियों के भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इन आरोपियों को बेंगलूरु के पादरायनपुर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तारी किया गया था। आरोपियों को कोरोना मुक्त रहे रामनगर जेल में रखने को लेकर राजनीति भी गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और जद-एस नेता एचडी कुमारस्वामी ने इन आरोपियों को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।





गौरतलब है कि पादरायनपुर इलाके में तीन मरीजों के द्वितीय संपर्क में आए लोगों को दूसरी जगह क्वारंटाइन करने गए स्वास्थ्य कर्मियों, बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका के अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर 19 अप्रेल की शाम कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 149 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 52 लोगों को 22 अप्रेल से रामनगर जिला जेल में क्वारंटाइन में रखा गया था। इसके लिए रामनगर जेल के 117 कैदियों को बेंगलूरु केंद्रीय जेल में स्थानांतरित किया गया था। रामनगर जेल में रखे गए सभी आरोपियों के नमूने जांच के लिए भेजेे गए थे। गुरुवार देर शाम आई रिपोर्ट में दो कैदियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी जबकि शुक्रवार सुबह आई रिपोर्ट में तीन और कैदियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इन कैदियों के संपर्क में आए पुलिस कर्मियों और जेल कर्मियों को चिह्नित कर उन्हें क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया चल रही है।

Till date 463 COVID-19 positive cases have been confirmed in Karnataka. This includes 18 deaths and 150 discharges.



18 new positive cases have been reported from 23rd April 2020, 5:00 PM to 24th April 2020, 12:00 Noon.