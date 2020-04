नंजनगुड कोरोना क्लस्टर : पांच और संक्रमित, 29 हुई संख्या

बेंगलूरु. नंजनगुड स्थित फार्मा कंपनी (Nanjangud Pharma Company) जहां एक 35 वर्षीय मरीज (पी-52) में कोरोना वायरस (Corona Virus) की पुष्टि होने के बाद 16 कर्मचारी व आठ परिजन पॉजिटिव पाए गए थे वहां शनिवार को पांच और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल पुष्ट मरीजों की संख्या 29 हो गई है।

इन पांचों के अलावा शनिवार को दो और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जिसके बाद कर्नाटक (Karnataka) में मरीजों की संख्या 214 पहुंच (With seven new cases, total number of COVID-19 patients reached 214 in Karnataka) गई। छठा मामला बेंगलूरु के बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका क्षेत्र में सामने आया है जो पी-196 के संपर्क में आया था। जबकि एक और मरीज बीदर (Bidar) की है। पी-122 के भाई की पत्नी है।

कोविड-19 (Covid-19) के नए मामले सामने आने के बाद बेंगलूरु (Bengaluru) में मरीजों की संख्या 72 और मैसूरु (Mysuru) में 47 हो गई है। बेंगलूरु के 72 में से 52 मरीज और मैसूरु के 47 में से 45 मरीजों का उपचार अब भी जारी है। सभी मरीजों की रिपोर्ट अब भी पॉजिटिव है। प्रदेश के कुल 214 मरीजों में से 171 की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। 37 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जबकि छह मरीजों की मृत्यु हो चुकी है।