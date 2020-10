53 फीसदी लोग सांस लेने में दिक्कत के कारण नहीं पहनते हैं मास्क

बेंगलूरु. सांस लेने में दिक्कत के कारण बेंगलूरु और मैसूरु जिले के 53 फीसदी लोग मास्क (53 percent people do not wear mask due to breathing problems) नहीं पहनते हैं। देश के 18 शहरों में किए गए एक सर्वक्षण में यह बात सामने आई है।

अपना मास्क के इस सर्वेक्षण में 94 फीसदी लोगों ने बताया कि वे मास्क पहनते हैं या मुंह ढकते हैं। 81 फीसदी लोगों ने माना कि मास्क पहनने से खुद के साथ दूसरों को भी संक्रमण से बचाया जा सकता है। लेकिन 53 फीसदी लोगों ने सांस लेने में परेशानी के कारण मास्क नहीं पहनने की बात भी मानी।

59 फीसदी लोग एन-95, सर्जिकज मास्क, रुमाल से दुपट्टा के बदले कपड़े का मास्क पहनना पसंद करते हैं। 53 फीसदी लोगों ने कहा कि कार्यालय में होने के दौरान ही मास्क पहनते हैं। 54 फीसदी लोगों ने बाजार या सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के इस्तेमाल की बात कही। 81 फीसदी लोगों ने कहा कि मास्क पहनते समय वे सुनिश्चित करते हैं कि मुंह और नाक पूरी तरह से ढका हो। 68 फीसदी लोगों ने कहा कि मास्क को साबुन पानी से साफ कर वे फिर से इसका प्रयोग करते हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार 90 फीसदी तक जागरूकता होने के बावजूद 44 फीसदी भारतीय ही मास्क पहन रहे हैं।

कई लोग मानते हैं कि मास्क न भी हो तो संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना काफी है। पुरुषों को मुकाबले महिलाएं मास्क व सामाजिक दूरी नियमों को ज्यादा पालन कर रही हैं।

36 से 55 वर्ष के लोगों में मास्क पहनने की आदत ज्यादा मिली। होम डिलिवरी के समय 28 फीसदी लोगों ने ही मास्क पहनने की बात मानी। 50 फीसदी लोगों ने बताया कि घर से निकलने से घर लौटने तक वे हर समय मास्क का इस्तेमाल करते हैं। 30 फीसदी लोग तभी मास्क पहनते हैं जब उनके आसपास कोई होता है।

उच्च आय वर्ग के लोगों में एन-95 का इस्तेमाल ज्यादा है। 21 फीसदी लोग मास्क के साथ फेस शिल्ड भी पहनते हैं।