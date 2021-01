छह वर्षीय बच्ची ने जीती नए स्ट्रेन से जिंदगी की जंग

बेंगलूरु. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom - यूके) में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित बेंगलूरु की छह वर्षीय बच्ची ने वायरस से जिंदगी की जंग जीत (6 yearl old girl wins over new covid virus strain in Karnataka) ली है।

बच्ची की कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रदेश में नए स्टे्रन से उबरने वाली वह पहली मरीज है। हालांकि, फिलहाल उसे विक्टोरिया सरकारी अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी। नए नियमों के अनुसार रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद मरीज के लिए पूरे दो सप्ताह तक अस्पताल में रहना अनिवार्य है। बच्ची पांच जनवरी तक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ही भर्ती रहेगी।

विक्टोरिया अस्पताल की एक चिकित्सक ने बताया कि दो सप्ताह के बाद बच्ची की फिर से कोविड जांच होगी। रिपोर्ट निगेटिव आने पर उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। बच्ची फिलहाल अस्पताल में अपनी मां के साथ ही है।

नए स्ट्रेन से संक्रमित होने के बाद उसकी मां को भी इसी अस्पताल में भर्ती किया गया था। राज्य में नए स्ट्रेन के कुल 10 मरीजों में तीन बाल मरीज हैं। दो बच्चे शिवमोग्गा जिला अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों में वायरस संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार 14 दिन बाद दोनों की जांच (to be tested again after 14 days) होगी।