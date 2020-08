दंगों के मामले में कांग्रेस पार्षद के पति सहित 60 और गिरफ्तार

बेंगलूरु. मंगलवार की रात बेंगलूरु में हुए दंगों (Bengaluru riots) के मामले में पुलिस ने नागवारा की कांग्रेस पार्षद इरशाद बेगम के पति कलीम पाशा सहित (Kaleem Pasha, the husband of BBMP corporator from Nagwara ward - Irshad Begum) 60 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दंगों की जांच के लिए चार टीमों का गठन किया गया है।

सेन्ट्रल क्राइम ब्रांच (ccb) ने इस मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (sdpi) के दस सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। इन सभी के नाम पुलिस की एफआईआर में दर्ज हैं।

कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप

इसी भीच भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कांग्रेस पार्षद के पति की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्षद के पति कलीम पाशा व सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के चार वरिष्ठ सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद भी कांग्रेस कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। दंगों की निंदा भी नहीं कर रही है और अपनी ही पार्टी के विधायक के घर पर हमले को लेकर भी खामोश है। उन्होंने कांग्रेस पर वोटबैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नजर बीबीएमपी चुनाव पर है

बता दें कि एक विवादित पोस्ट के बाद डीजे हल्ली व केजी हल्ली थानांतर्गत कई इलाकों में हिसा भडक़ उठी थी। उपद्रवियों ने कई वाहनों, भवनों को आग लगा दी थी। हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस की फायरिंग में तीन लोगों की मौत हुई थी और 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।