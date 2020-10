कर्नाटक में मरीजों के 60 प्रतिशत संपर्क जांच से दूर

बेंगलूरु. कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड मरीजों के संपर्क में आए लोगों की त्वरित पहचान और जांच बेहद जरूरी है। लेकिन प्रदेश में ऐसा नहीं हो पा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग और बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 60 फीसदी प्राथमिक व द्वितीय संपर्क जांच (60 percent primary and secondary contacts refuse to get tested for covid in Karnataka) के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बेंगलूरु शहर में यह आंकड़ा करीब 10 फीसदी है।

आइसोलेशन या भर्ती होने का भय

कोविड वॉर रूम के कार्यकारी निदेशक मुनीश मौदगिल ने बताया कि संपर्क करने पर करीब 40 फीसदी संपर्क ही जांच के लिए हामी भरते हैं। शेष विभिन्न कारणों का हवाला दे कर मना कर देते हैं। लोगों को लगता है कि संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें आइसोलेट या अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा।

ग्रामीण जिला टेस्टिंग टास्क फोर्स की सदस्य व आइएएस अधिकारी प्रियंका मैरी फ्रांसिस ने बताया कि मना करने वालों में वर्किंग क्लास व एसिंप्टोमेटिक लोगों की संख्या ज्यादा है। लोगों को लगता है कि एसिंप्टोमेटिक होने का मतलब संक्रमण से आजादी है।

30 फीसदी पॉजिटिव

हासन जिला प्रंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. ए. परमेश को भी समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लक्षण के बिना भी कोविड हो सकता है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन कोरोना के लक्षण वाले एक हजार से ज्यादा लोग जांच के लिए आते हैं। इनमें से 300 लोग पॉजिटिव निकले हैं। तुमकूरु जिला के एक स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार लक्षित टेस्टिंग वाले 40 फीसदी लोग जांच से कतराते हैं।

15 लाख से ज्यादा संपर्क की पहचान

बीबीएमपी के विशेष आयुक्त राजेन्द्र चोलन ने बताया कि बेंगलूरु शहरी जिले में करीब 10 फीसदी संपर्क जांच से मना कर रहे हैं। गत एक सप्ताह में बीबीएमपी ने 1.16 लाख से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स की पहचान की है। इनमें करीब 56 हजार संपर्क प्राइमरी हैं। बेंगलूरु शहर में अब तक 15,10,882 संपर्क की पहचान हुई हैं। इनमें 6,88,531 प्राथमिक और 8,22,351 द्वितीय संपर्क हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई

इन सबके बीच, बीबीएमपी के आयुक्त एन. मंजुनाथ प्रसाद ने मना करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का दावा किया है। किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। बीबीएमपी क्षेत्र में प्रतिदिन 33 हजार से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। दो सप्ताह पहले रोजाना 26 हजार टेस्टिंग हो रही थी। कोविड मरीजों के सभी संपर्क सहित इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस (आइएलआइ) के लक्षण वाले लोगों की सूची मोबाइल टेस्टिंग टीम को भेजते हैं। टीम सूचीबद्ध लोगों की पहचान कर जांच करती है। जांच के लिए मना करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। बीबीएमपी ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेज की है। बेंगलूरु शहर में पॉलिटिविटी दर 13.88 फीसदी और मृत्यु दर 1.23 फीसदी है।