द्वितीय पीयू परीक्षा में 61.80 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण

- लड़कियों ने मारी बाजी

- 68.73 छात्राओं की तुलना में 54.77 फीसदी छात्र उत्तीर्ण

- उडुपी लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर, 90.71 रही पास प्रतिशत

- 88 कॉलेजों के एक भी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं, 78 कॉलेज गैर अनुदानित

बेंगलूरु.

प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग (Department of Pre-University Education Board) ने मंगलवार को 12वीं (द्वितीय पीयू - second PU) परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। इस वर्ष 61.80 फीसदी विद्यार्थी (61.80 per cent students cleared second PU exam in Karnataka) उत्तीर्ण हुए हैं। गत वर्ष 61.73 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। उडुपी जिला लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा। पास प्रतिशत 90.71 रही जबकि गत वर्ष 92.2 फीसदी विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की थी। पास प्रतिशत 90.71 के साथ दक्षिण कन्नड़ जिला दूसरे और पास प्रतिशत 81.53 के साथ कोडुगू जिला तीसरे स्थान पर रहा। पास प्रतिशत 54.22 के साथ विजयपुर जिला अंतिम पायदान पर रहा। 77.56 पास प्रतिशत के साथ बेंगलूरु दक्षिण छठे और 75.54 फीसदी के साथ बेंगलूरु उत्तर सातवें स्थान पर रहा।

इस वर्ष भी छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। 68.73 छात्राओं की तुलना में 54.77 फीसदी छात्र उत्तीर्ण हुए। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का प्रदर्शन इस बार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों से बेहतर रहा। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की सफलता दर 62.60 जबकि ग्रामीण क्षेत्र की सफलता दर 58.99 फीसदी रही।

नतीजे घोषित करते हुए प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने कहा कि जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते-होते रह गए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है। पूरक परीक्षा दूसरा मौका है जिसकी तिथि जुलाई के अंत में घोषित होगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं और पूरक परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना महामारी के कारण कॉलेजों को नोटिस बोर्ड पर परीक्षा परिणाम जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि 88 कॉलेजों के एक भी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। इनमें 78 कॉलेज गैर अनुदानित हैं। जबकि पांच-पांच कॉलेज सरकारी और अनुदानित हैं।

विज्ञान (Science) संकाय के 76.2, कॉमर्स (Commerce) संकाय के 65.52 और कला (Arts) संकाय के 41.27 फीसदी विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। गत वर्ष कला संकाय के 50.53 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे यानी इस वर्ष पास प्रतिशत में 9.26 फीसदी गिरावट रही। अंग्रेजी विषय में 72.45 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 68,866 विद्यार्थियों ने 85 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए।

श्रीवत्स ने कॉमर्स, अभिजना और प्रेरणा ने विज्ञान व करेगौड़ा ने कला संकाय में किया टॉप

मल्लेश्वरम स्थित विद्या मंदिर इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज के अरविंद श्रीवत्स ने 600 में से 598 अंकों के साथ कॉमर्स में टॉप किया। 596 अंकों के साथ उडुपी स्थित विद्यालय पीूय कॉलेज की बृंदा जे. एन. दूसरे स्थान पर रही। शिवमोग्गा जिले के सरकारी पीयू कॉलेज की सिंधु जी. एम. ने 595 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

विज्ञान संकाय में दो विद्यार्थियों ने एक साथ टॉप किया है। उडुपी स्थित विद्यालय पीयू कॉलेज की अभिजना राव और मल्लेश्वरम स्थित विद्या मंदिर इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज की प्रेरणा एम. एन. ने 596 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जबकि 595 अंकों के साथ बेंगलूरु के जयनगर स्थित आर. वी. पीयू कॉलेज की आकांक्षा एस. पई दूसरे स्थान पर रही। मैसूरु के गोपालस्वामी एस. वी. पीयू कॉलेज का यशस एम. एस. 594 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

बल्लारी स्थित इंदु इंडिपेंडेट पीयू कॉलेज के करेगौड़ा डी. ने 594 अंकों के साथ कला संकाय में टॉप किया। इसी कॉलेज के स्वामी ने 592 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया।