कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 7,184 नए मामले

बेंगलूरु. कर्नाटक में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 7,184 नए मामलों (fresh cases of Covid-19) की पुष्टि हुई है। सर्वाधिक मामले बेंगलूरु में (3,371 cases were from Bengaluru Urban) सामने आए हैं जहां 3,371 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं शनिवार को स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 8893 रही। राज्य में शनिवार को कुल 71 कोविड-19 संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें से १४ की मौत बेंगलूरु में हुई है। इस तरह राज्य में अभी तक 10,427 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है।

राज्य में कुल एक्टिव मामले 110647

शनिवार को राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 110647 हो गए। वहीं बेंगलूरु में एक्टिव मामलों की संख्या 64770 हो चुकी है।

बेंगलूरु शहरी जिले में शनिवार को 4251 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। शहर में अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 3500 मरीजों की मौत हो चुकी है।

शनिवार को कोरोना संक्रमण के नए मामले कहां-कहां

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को बेंगलूरु शहरी जिले में 3371, बागलकोट में 152, बेल्लारी जिले में 189, बेलगावी जिले में 298 नए मरीज मिले हैं। वहीं बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 220, बीदर में 10, चामराजनगर जिले में 49, चिकबल्लापुर जिले में 124, चिकमगलूर में 129, चित्रदुर्गा जिले में 80, दक्षिण कन्नड जिले में 172, दावणगेरे में 41, धारवाड़ जिले में 99, गदग जिले में 49, हासन में 220, हावेरी जिले में 61, कलबुर्गी जिले में ४०, कोडगू जिले में 77, कोलार जिले में 78, कोप्पल जिले में 65, मंड्या जिले में 192 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है।

मैसूर में 501 नए संक्रमित

इसी तरह मैसूरु जिले में 501, रायचूर जिले में 54, रामनगर में 25 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शिवमोग्गा जिले में 129, तुमकूरु जिले में 281, उडुपी में 210, उत्तर कन्नड़ जिले में 123, विजयपुर जिले में 69, यादगिरी जिले में 76 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।

बेंगलूरु में 361 मरीज आईसीयू में

बेंगलूरु शहरी जिले में 361 मरीजों सहित राज्य में कुल 940 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। धारवाड़ जिले में 77, हासन में 51 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं।