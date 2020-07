वेंटिलेटर पर उपचाराधीन 99 फीसदी मरीजों ने तोड़ा दम

बेंगलूरु. बेंगलूरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (बीएमसीआरआइ) के अंतर्गत संचालित विक्टोरिया अस्पताल स्थित ट्रॉमा केयर केंद्र और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अस्पताल के आइसीयू में वेंटिलेटर पर रखे गए 90 में से 89 मरीजों की मौत ( 89 out of 90 ventilator covid patients died in Bengaluru Government Hospital) हुई है। केवल एक मरीज की स्थिति में सुधार है। जबकि आइसीयू में उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पर रखे गए मरीजों में से ज्यादातर ठीक हो चुके हैं।

चिकित्सकों का कहना है कि मौत कहां हुई इससे ज्यादा जरूरी यह है कि किस हालत में मरीज को भर्ती किया गया था। बीएमसीआरआइ की निदेशक डॉ. सीआर जयंती ने बताया कि 90 में से आठ मरीज की उम्र 60-70, 20 मरीज की उम्र 50-60, 13 मरीज की उम्र 40-50 और नौ मरीज की उम्र 30-40 वर्ष के बीच थी। ज्यादातर मरीज मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दा, यकृत और हृदय की बीमारियों से ग्रसित थे। कई मरीज डायलिसिस पर भी थे जबकि कुछ मरीज हेपेटाइटिस बी और सी पॉजिटिव थे। छह मरीज तो कीमोथैरेपी पर थे। ऐसे मरीजों में प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम होती है। 30-40 आयु वर्ग के जिन नौ मरीजों की मौत हुई है उनमें से तीन को मधुमेह था जबकि एक को निमोनिया था।

बीएमसीआरआइ में मेडिसिन विभाग के प्रमुख और कोविड तकनीकी समिति के सदस्य डॉ. रवि के. ने बताया कि करीब 15 मरीजों को बेहद गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के चंद घंटों में मौत के भी कई मामले आए हैं। ज्यादातर मृतकों को संभवत: सिवीयर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन (एसएआरआइ) और इन्फ्लूएंजा लाइक इंफेक्शन यानी आइएलआइ (जुकाम, खांसी व बुखार के मरीज) की शिकायत भी थी। समय पर इन्हें चिन्हित कर उपचार कराया गया होता तो शयद कुछ की जान बच जाती। लेकिन किसी एक कारण मौत का जिम्मेदार मानना पूरी तरह से सही नहीं है।

उल्लेखनीय है कि कोविड वार्ड में विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सकों का राउंड पर नहीं आना उपचार प्रभावित कर सकता है। कई मरीजों ने शिकायत की है कि विशेषज्ञ उन्हें देखने तक नहीं आते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने भी कुछ सप्ताह पहले वरिष्ठ चिकित्सकों को चेताया था। लेकिन डॉ. जयंती के अनुसार इन आरोपों में दम नहीं है।