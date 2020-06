99 की उम्र में कोरोना को मात

बेंगलूरु. कोरोना पॉजिटिव 99 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने महामारी के खिलाफ जिंदगी की जंग (99 year old woman wins over corona in Karnataka) जीत ली। जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना को मात देने वाली वे प्रदेश की सबसे ज्यादा उम्र की मरीज हैं।

बुजुर्ग महिला को 18 जून को विक्टोरिया कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की नोडल अधिकारी डॉ. असीमा बानू ने बताया कि महिला के 70 वर्षीय बेटे, 29 वर्षीय पोते और बहु में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोरोना के मामूली लक्षण थे। जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई। परिवार के अनुसार उन्हें संक्रमण के कारणों का पता नहीं है। सभी घर में ही लॉकडाउन थे। केवल किराने का सामान खरीदने के लिए ही पोता घर से बाहर निकला करता था।

डॉ. बानू ने बताया कि शुुरुआत में बुजुर्ग महिला सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहती थीं। उपचार के दौरान उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई। सकारात्मक सोच के कारण वे जल्दी ठीक हो गईं। उनके साथ उनका पोता भी ठीक हो चुका है। दोनों को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिली लेकिन बेटा और बहु अब भी उपचाराधीन हैं।