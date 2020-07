96 की उम्र में कोरोना से जीती जिंदगी की जंग

बेंगलूरु. प्रदेश में 95 वर्ष से ज्यादा उम्र की एक और महिला ने कोरोना को मात दी है। 96 वर्षीय इस महिला मरीज को 27 जून को चित्रदुर्ग के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। (A 96-year-old woman in Karnataka has recovered from the coronavirus disease and was discharged from the hospital)

महिला हिरियूर की रहने वाली है और 65 वर्षीय एक पुरुष मरीज से संक्रमित हुई थी। डिस्चार्ज होने के बाद वह खुद चलकर अस्पताल से बाहर निकली और परिजनों के साथ घर गई। चिकित्सकों के अनुसार महिला अब 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेगी।

इससे पहले कोरोना पॉजिटिव 99 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला कोरोना के खिलाफ जिंदगी की जंग जीत चुकी है। महिला को 18 जून को विक्टोरिया कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद 28 जून को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। अस्पताल की नोडल अधिकारी डॉ. असीमा बानू ने बताया कि महिला के 70 वर्षीय बेटे, 29 वर्षीय पोते और बहु में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया था।

कोरोना के मामूली लक्षण थे। जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई। परिवार के अनुसार उन्हें संक्रमण के कारणों का पता नहीं है। सभी घर में ही लॉकडाउन थे। केवल किराने का सामान खरीदने के लिए ही पोता घर से बाहर निकला करता था। डॉ. बानू ने बताया कि शुुरुआत में बुजुर्ग महिला सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहती थीं। उपचार के दौरान उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई। सकारात्मक सोच के कारण वे जल्दी ठीक हो गईं। उनके साथ उनका पोता भी ठीक हो चुका है।