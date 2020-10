दिल्ली से बेंगलूरु आ रहे विमान में सवार महिला ने दिया बच्चे को जन्म

- रास्ते में प्रसव पीड़ा के बाद महिला ने समय से पहले ही शिशु को जन्म दिया

बेंगलूरु. दिल्ली से बेंगलूरु आ रहे विमान में सवार एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6ई-122 ने दिल्ली से बेंगलूरु के लिए उड़ान भरी थी। रास्ते में प्रसव पीड़ा के बाद महिला ने समय से पहले ही शिशु को जन्म दिया। विमान बुधवार शाम करीब 7.40 बजे केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। मां और शिशु स्वस्थ हैं। (A woman gave birth to a baby boy aboard an IndiGo flight travelling from Delhi to Bengaluru on Wednesday evening. Both the mother and the child are healthy) प्रसव की प्रक्रिया के दौरान उड़ान का संचालन सामान्य था।

बच्चे की किलकारी सुनते ही सभी यात्रियों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। हवाई अड्डा पहुंचने पर एक विशेष दल ने मां और शिशु को सुरक्षित उतारा। दोनों के नीचे उतरते ही यात्रियों और कर्मचारियों ने तालियों की गडग़ड़ाहट से इनका स्वागत किया और बधाई दी। मां बनी महिला ने सभी का शुक्रिया अदा किया।