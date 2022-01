कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई: गृहमंत्री

कांग्रेस ने कहा, जेल जाने को तैयार

बैंगलोर Published: January 06, 2022 05:45:32 pm

बेंगलूरु. कर्नाटक के गृहमंत्री अरगा ज्ञानेन्द्र ने कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई (action in case of COVID rules violation) की चेतावनी दी है। पत्रकारों से बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। राज्य एक महामारी की चपेट में है। ऐसे में कैसे व्यवहार करना है यह उन पर छोड़ दिया गया है। राज्य की जनता देख रही है। कांग्रेस ने साढ़े छह साल तक सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया। अब कह रहे हैं कि पानी के लिए आंदोलन करेंगे। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार था लेकिन यह समय आंदोलन करने का नहीं है।

मालूम हो कि सरकार के कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद कावेरी नदी पर मेकेदाटू परियोजना को लागू करने की मांग करते हुए कांग्रेस ने अपनी पदयात्रा को हर हाल में जारी रखने की घोषणा की है। गुरुवार को गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कोरोना के नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की चेतावनी दी।

वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ( Congress state president D K Shivakumar and Leader of Opposition in the State Assembly Siddaramaiah) ने दोहराया कि वे पदयात्रा को आगे बढ़ाएंगे और कहा कि अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है तो वे जेल जाने के लिए तैयार हैं।

9 से 19 जनवरी तक होगी पदयात्रा मेकेदाटू परियोजना के कार्यान्वयन की मांग को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाएगी। यह पदयात्रा 9 से 19 जनवरी के बीच निर्धारित है।

