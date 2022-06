Siddhanth Kapoor News: ड्रग्स सेवन के आरोप में अभिनेत्री श्रध्दा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर हिरासत में

पुलिस के अनुसार मेडिकल टेस्ट में सिद्धांत कपूर ड्रग लेने की पुष्टि हुई है। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार पार्टी से हिरासत में लिए गए 35 लोगों के सैंपल भेजे गए थे जिनमें छह लोगों के ड्रग लेने की पुष्टि हुई है।

बता दें कि सिद्धांत कपूर अभिनेत्री श्रध्दा कपूर (Shraddha Kapoor)के भाई हैं और लगभग 20 फिल्मों में भी काम कर चुके (He has worked in more than 20 films.) हैं, हालांकि उन्हें खास सफलता नहीं मिल सकी है। वे कुछ वेब सीरिज व म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुके हैं।उन्होंने एक फिल्म में अपनी बहन श्रध्दा कपूर के साथ काम भी किया है। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स के सेवन के मामले में कई फिल्मी सितारों के नाम आए थे जिनमें श्रध्दा कपूर का नाम भी शामिल था। हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था।