कर्नाटक में छह महीने बाद एक दिन में 10 हजार से ज्यादा पॉजिटिव

बेंगलूरु. कर्नाटक में करीब छह माह बाद एक दिन में कोविड के 10 हजार (After 6 months Karnataka recorded more than 10 thousand covid cases in a day) से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। रविवार को राज्य में 10,250 मरीज मिले।

इससे पहले पिछले साल आठ अक्टूबर को 10,517 मरीज मिले थे। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,65,290 पहुंच गई है। इनमें से 98,3,157 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 2,638 मरीजों को रविवार को छुट्टी मिली। राज्य में अब 69,225 मरीज उपचाराधीन हैं। बेंगलूरु में 177 सहित प्रदेश के अस्पतालों के आइसीयू में कुल 440 मरीजों का उपचार जारी है। राज्य में कोविड से कुल 12,889 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 40 मौतों की पुष्टि रविवार को हुई। राज्य में रविवार को पॉलिटिविटी दर 7.72 फीसदी पहुंच गई। रिकवरी दर 92.29 फीसदी और मृत्यु दर 1.2 फीसदी है।

51 हजार से ज्यादा एक्टिव मरीज बेंगलूरु में

10,250 मरीजों में से 7,584 मरीज अकेले बेंगलूरु (Bengaluru) शहरी जिले में मिले हैं। 4,81,982 मरीजों में से 4,25,930 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। बेंगलूरु शहर में 51,236 एक्टिव मरीज हैं। कोविड से कुल 4,815 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 27 मौतों की पुष्टि रविवार को हुई। बेंगलूरु में रिकवरी दर घटकर 88.37 फीसदी पहुंच गई है।

1.32 लाख से ज्यादा जांच

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में गत 24 घंटे में 9,635 रैपिड एंटीजन और 1,23,071 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 1,32,706 नए सैंपल जांचे।

अन्य सर्वाधिक प्रभावित जिले

कलबुर्गी जिले में 291, बीदर जिले में 290, मैसूरु जिले में 277, हासन जिले में 170, धारवाड़ जिले में 150, दक्षिण कन्नड़ जिले में 133, बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 117 और बल्लारी जिले में 103 नए मरीजों की पुष्टि हुई।

टीका लगवाने वालों में 49 फीसदी बुजुर्ग

राज्य में रविवार शाम 3.30 बजे तक 70,000 लोगों ने कोरोना टीका लगवाया। अब तक 58,51,761 लोगों का टीकाकरण हुआ है। इनमें 29,05,646 लाभान्वित वरिष्ठ नागरिक हैं। 45 से 60 उम्र वर्ग के 33860 लोगों ने पहली और 4563 लोगों ने दूसरी खुराक ली।

60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 30439 लोगों का रविवार को टीकाकरण हुआ। इनमें से 25005 बुजुर्गों ने दूसरी खुराक ली है।

387 स्वास्थ्यकर्मियों ने पहली और 455 ने दूसरी डोज लगवाई। 121 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने पहली जबकि 175 ने दूसरी खुराक ली।