कोरोना से पहली मौत के बाद बेंगलूरु में थिएटर और मॉल बंद करने पर विचार

बेंगलूरु. कर्नाटक (Karnataka) के कलबुर्गी जिले (Kalburgi ) में एक 76 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना वायरस (Corona Virus) से हुई मौत के बाद प्रदेश स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। सरकारी से निजी अस्पतालों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

आईसोलेशन वार्डों (Isolation Ward) में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बेंगलूरु मेडिकल कॉलेज व रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिसीजेज परिसर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सहित अब निम्हांस (Nimhans) में भी नमूनों के जांच की व्यवस्था की गई है।

उडुपी में विदेश से लौटे दो विद्यार्थियों में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने बाद दोनों को कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के आईसालेशन वार्ड में भर्ती कर जांच के लिए नमूने भेजे गए हैं। इनमें से एक अमरीका और दूसरा कुवैत से लौटा था। इस बीच कर्नाटक में एक और पुष्ट मामले की खबर हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुष्टि होती है तो प्रदेश का यह सातवां पुष्ट मामला होगा। जिसमें से एक की मौत हो चुकी है।

मुख्यमंत्री बी. एस. येडियूरप्पा (Chief Minister, B. S. Yedyurappa) ने स्वास्थ्य अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने बेंगलूरु में सभी मॉलों व थिएटरों को बंद (Malls and Theaters may be closed in Bengaluru) करने की सलाह दी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बी. श्रीरामुलू ने कलबुर्गी मामले के बावजूद लोगों से नहीं घबराने और एहतियात बरतने की अपील है। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग वायरस की रोकथाम की हर व्यवस्था कर रहा है।

प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर खंड्रे ने सभी जिलों में जांच लैब स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कलबुर्गी मामले के बाद इस वायरस को लेकर लोगों में चिंता व्याप्त है।

दूसरी ओर पूर्व मंत्री प्रियांक खडग़े ने भी कलबुर्गी में विशेष जांच लैब की मांग की है। कलबुर्गी जिलाधिकारी से वे बेहद नाराज हैं। उनके एक ट्वीट के अनुसार जिलाधिकारी ने गत दो दिनों से उनका फोन तक नहीं उठाया है।