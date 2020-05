घरेलू उड़ानों से आने वाले 6 राज्यों के लोगों को 7 दिन तक ‘संस्थागत क्वारंटीन’ में रहना होगा

बेंगलूरु. सोमवार से घरेलू हवाई यात्रा फिर से शुरू करने के मद्देनजर कर्नाटक पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने कहा है कि छह राज्यों के लोगों को सात दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा

एक ट्विटर पोस्ट में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से घरेलू उड़ानों के माध्यम से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों को सात दिन संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इसके बाद वे होम क्वारंटीन में रहेंगे।

Incoming domestic flight passenger from Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat, Tamil Nadu, Delhi & Madhya Pradesh will undergo 7 day institutional Quarantine followed by home quarantine.