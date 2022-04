कर्नाटक में चार दशक में पहली बार हथिनी ने दिया जुड़वां बच्चों को जन्म

बेंगलूरु. एक दुर्लभ मामले में बंडीपुर टाइगर रिजर्व (बीटीआर) में एक हथिनी ने जुड़वां बच्चों को (An elephant at Bandipur National Park, India gave birth to twin calves) जन्म दिया है। बच्चे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बीटीआर में अपनी तरह का यह दूसरा मामला है।