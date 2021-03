चश्मा पहनने वाले भी आसानी से कर सकेंगे मास्क का इस्तेमाल

- मास्क सूक्ष्मजीव, धूल, कण पदार्थ, बूंद और एरोसोल से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम

बेंगलूरु. शहर ज्योति प्रौद्योगिकी संस्थान में ऊष्मायन, नवाचार, अनुसंधान और परामर्श केंद्र के शोधकर्ताओं के एक दल ने कमल के फूल के आकार का ऐसा एंटी-फॉगिंग रोगाणुरोधी मास्क बनाया है जिस पर पानी का कोई असर नहीं होता है। इसे 50 बार तक धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी-फॉगिंग गुण होने के कारण चश्मा पहनने वाले लोग भी आसानी से इसका इस्तमाल कर सकते हैं।

टीम के मुखिया एम. एस. संतोष और आर. विश्वनाथ ने बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नैनो मिशन (Nano Mission of Department of Science and Technology) कोविड-19 पहल के तहत मास्क को बनाया गया। संतोष ने बताया कि मास्क सूक्ष्मजीव, धूल, कण पदार्थ, बूंद और एरोसोल ( protects against microorganisms, dust, particulate matter, droplets and aerosols) से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं।

मास्क पर रोगाणुरोधी सहित पानी से बचाने वाली विशेष कोटिंग वाले इस तीन परत के मास्क के पेटेंट के लिए आवेदन किया है। टीम ने मास्क को डिजाइन भी खुद किया है।