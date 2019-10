अब नहीं हो पाएगी विवादित भूखंडों की नीलामी

Auction of disputed plots in bangalore will not be done now. बेंगलूरु विकास प्राधिकरण (BDA) ने ऐसे भूखंड की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिनसे संबंधित मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं।