अब बादामी बना कोरोना हॉट स्पॉट, मिले 13 मरीज

बेंगलूरु. कर्नाटक के बागलकोट जिले का बादामी (Badami in Bagalkote District of Karnataka emerges as new hotspot for corona virus) बुधवार को कोरोना के नए केंद्र के तौर पर उभरा। प्रदेश में बुधवार को मिले 20 पुष्ट मरीजों में से 13 मरीज बादामी से हैं। इन 13 मरीजों में से 12 मरीजों में संक्रमण का कारण एक ही मरीज हैं। इन नए मरीजों के मिलने से प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 693 पहुंच गई है।

हालांकि इनमें से 354 मरीज कोरोना को हरा स्वस्थ अवस्था में अपने-अपने घर लौट चुके हैं। प्रदेश में अब कोरोना के 309 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 303 की हालत स्थिर बनी हुई है। जबकि छह मरीज आइसीयू में भर्ती हैं।

बादामी में जो 13 मामले सामने आए हैं उनमें 14 और 16 वर्षीय बालिका के साथ 15 व 10 वर्ष के दो बालक भी हैं। 18 वर्षीय एक युवती को इन्फ्लूएंजा के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोरोना जांच रिपार्ट पॉजिटिव निकली। शेष आठ मरीजों में छह मरीज पुरुष हैं। 12 मरीज पुराने मरीज (पी-607) के कारण संक्रमित हुए हैं।

दक्षिण कन्नड़ जिले में तीन मरीज मिले हैं। इनमें दो बच्चे हैं। 11 वर्षीय बालिका और 35 वर्षीय महिला पुराने मरीज पी-536 से संक्रमित हुई। जबकि 16 वर्षीय बालिका पुराने मरीज (पी-390) के संपर्क में आई थी।

बेंगलूरु शहरी में दो मरीजों की पुष्टि हुई है। 40 वर्षीय महिला और 25 वर्षीय युवक पुराने मरीज (पी-654) के कारण संक्रमण की जद में आ गया।

इसके अलावा कलबुर्गी और विजयपुर में एक-एक मामला सामने आया है। पुराने मरीज पी-221 के संपर्क में आने से 35 वर्षीय महिला विजयपुर में संक्रमित हुई। कलबुर्गी में पुराने मरीज (पी-610) से 52 वर्षीय पुरुष संक्रमित हुआ।