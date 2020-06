बेंगलूरु. कर्नाटक में पांचवीं कक्षा तक ही ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध रहेगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने ट्वीट में सातवीं कक्षा तक प्रतिबंध लगाए जाने की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह एक सुझाव है। इसे निर्णय नहीं माना जाए।

Karnataka Govt has decided to stop all On-line classes for LKG, UKG & classes up to 5th std.

To extend this up to 7th std is only a suggestion from few cabinet ministers as expressed in an informal discussion and NOT a decision.